İrlanda, İsrail'in katılımına izin verilmesi halinde Eurovision'a katılmayacak.

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na İrlanda'nın katılmayacağını bildirdi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan açıklamada, temmuz ayındaki Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtildi.

EBU'nun başlattığı istişare ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz" denildi.

Gazze'deki can kayıpları karşısında İrlanda'nın yarışmaya katılmasının "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, "RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır" ifadesi kullanıldı.

