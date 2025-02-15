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İrlanda ve Malta başbakan yardımcıları Gazze'deki ateşkesin devam etmesini ümit ediyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg Gazze'de ateşkesin devamını umuyor.

Haber Merkezi
AA
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İrlanda ve Malta başbakan yardımcıları Gazze'deki ateşkesin devam etmesini ümit ediyor
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Harris ve Borg, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda AA muhabirinin Gazze'deki ateşkese ilişkin sorularını yanıtladı.

Tüm tarafların ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamak için çalışması gerektiğini belirten Harris, "Cumartesi günü salıverilecek esirlerin isimlerini görmemiz umut ve cesaret veriyor. Tüm esirlerin ailelerine dönmeleri ile anlaşmanın tüm maddelerinin herkes tarafından uygulanması kesinlikle hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Harris, "Ateşkesin geçerli olmaya devam ettiği bir noktaya gelmemiz gerekiyor ve sonra Gazze'de yeniden inşa, insani yardımlar, yönetim ve Gazze'nin güvenliği hakkında konuşmaya başlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ateşkesin devamını ümit ediyoruz"

Malta Başbakan Yardımcısı Borg ise tüm tarafların anlaşmaya uyması ümidini dile getirerek, "Anlaşma taraflarının, anlaştıkları konulara sadık kalmalarını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkesin devamını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Malta'nın, iki devletli çözümün gerçekleşmesiyle sonuçlanacak kalıcı bir ateşkes çağrısı yapan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret eden Borg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki açıklamalarına da dikkati çekti.

"Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek önemli"

Borg, Ukrayna'nın bu savaşta işgal edilen taraf olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek önemli. Varılan barışın adil, kalıcı ve saygılı olması da önemlidir." dedi.

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