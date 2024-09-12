İrlanda'dan Google’ın yapay zeka modeline soruşturma

Soruşturma, kişisel verilerin işlenmesi öncesinde gerekli değerlendirmelerin yapılıp yapılmadığını incelemeyi amaçlıyor.

Komisyon, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun şekilde bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Soruşturma, Google’ın AB üye ülkelerindeki veri işleme süreçlerinde bireylerin haklarının korunup korunmadığına odaklanıyor.

Bu inceleme, sınır ötesi veri işleme faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor ve birden fazla ülkede bireyleri etkileyebilecek işlemleri kapsıyor.

Ayrıca, sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) kullanıcı verilerini yapay zeka modeli Grok'u eğitmek için kullanma faaliyetinin durdurulması yönünde bir talep de bu sürecin bir parçası oldu.