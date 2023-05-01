İş ortamının değerlendirilmesine yönelik yeni metodoloji

Dünya Bankası, ülkelerdeki iş ortamının değerlendirilmesine yönelik yeni metodolojisini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Business Ready" projesi kapsamında 180'e yakın ekonomideki iş ve yatırım ortamının değerlendirilmesi için çalışmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, projenin ülkelerin kapsayıcı ve sürdürülebilir yollarla kalkınmayı hızlandırmasına yardımcı olmak için özel yatırımı kolaylaştırmaya, istihdam oluşturmaya ve üretkenliği artırmaya yönelik yeni stratejisinin önemli bir aracı olduğu kaydedildi.

Yeni raporun İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yerine yayımlanacağı belirtilen açıklamada, bunun, ülkelerin iş ve yatırım ortamını değerlendirmeye yönelik olduğu, hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere Dünya Bankası Grubu içinden ve dışından uzmanların tavsiyeleriyle şekillenen "dengeli ve şeffaf bir yaklaşımı" yansıtacağı aktarıldı.

İlk rapor 2024 ilkbaharında yayımlanacak

Açıklamada, 54 ekonomiyi kapsayan ilk yıllık "Business Ready" raporunun 2024 ilkbaharında yayımlanacağı belirtildi.

Değerlendirmelerin bütünlüğünün sağlanması için uygulamaya konan ayrıntılı protokoller ve önlemlerin belirtildiği kılavuz ile projenin göstergelerini ve puanlama metodolojisini ayrıntılarıyla anlatan el kitabının yayımlandığı belirtilen açıklamada, ilk 54 ekonominin iş ortamına ilişkin veri toplama işleminin düzenleyici uzmanlarla yapılan kapsamlı istişareler ve rekabetçi bir şekilde seçilen anket şirketleri tarafından yapılan anketlerle yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Business Ready" raporunun bir firmanın faaliyetlerini başlatma, yürütme veya kapatma ya da yeniden düzenleme sürecindeki döngüyü kapsayan 10 konuya odaklanacağı, raporun gelecek 3 yıl içinde 180 ekonomiyi kapsayacak şekilde büyütüleceği belirtildi.

Şeffaflığın raporun veri bütünlüğüne yönelik temel bir özelliği olacağı vurgulanan açıklamada, toplanan tüm bilgilerin, ham ayrıntılı veriler, puanlar ve puanları elde etmek için kullanılan hesaplamalar dahil internet sitesinde halka açık olarak paylaşılacağı ifade edildi.

Dünya Bankası raporundaki veri usulsüzlüğü skandalı

Dünya Bankası, 16 Eylül 2021'de veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.