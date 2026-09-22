İşçiler yanlışlıkla kabloyu kesti, binlerce uçuş iptal edildi

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York bölgesindeki üç büyük havalimanının yanı sıra Philadelphia ve Boston'da gelen uçuşları durdururken, FlightAware verilerine göre ülke genelinde 5 bin 600'den fazla uçuş gecikti veya iptal edildi. New York bölgesindeki üç havalimanında yaklaşık 1200 uçuş etkilendi, 100'den fazla uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, New Jersey'de Amtrak için çalışma yapan bir ekibin fiber optik hattı yanlışlıkla kesmesi sonucu iletişim kesintisi yaşandığını ve FAA'nın ülkenin kuzeydoğusundaki uçuşları durdurduğunu açıkladı.

FAA Yöneticisi Bryan Bedford ise Philadelphia'daki hava trafik kontrol merkezinde iletişim için kullanılan ana devrenin arızalandığını, yedek fiber hattın da kesildiğinin tespit edildiğini belirtti. Bedford, yeni devrenin kurulmaya hazır olduğunu, fiber hattın onarımının ise yaklaşık 13 saat sürebileceğini söyledi.

New York LaGuardia Havalimanı'na gelen uçuşlar yeniden başlatılırken Newark ve New Jersey'deki Teterboro havalimanlarında kısıtlamalar sürdü. Washington'daki Reagan Ulusal Havalimanı'nda ise yoğunluk nedeniyle uçuşlar bir saatten fazla süreyle durduruldu.

Telekomünikasyon şirketi Verizon, Amtrak demiryolu hattının yanında bulunan fiber kablosunun kesildiğini ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Olay, ABD'nin yıllardır tartışılan ve eskiyen hava trafik kontrol sistemindeki altyapı sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Kongre geçen yıl sistemin yenilenmesi ve hava trafik kontrolörü istihdamının artırılması için 12,5 milyar dolar kaynak ayırmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sistemin yenilenmesi için Kongrenin 17,5 milyar dolar daha tahsis etmesi gerektiğini belirterek, yaşanan aksaklığın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.