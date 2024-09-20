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Filistin'de işgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarında 160'ı çocuk, 716 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Filistin'de işgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü
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Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın 716 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 750 kişinin yaralandığı belirtildi.

Baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybetmiş, 95 bin 551 kişi yaralanmıştı.

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