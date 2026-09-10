İşgal hattında sıcak saatler: Netanyahu'dan "Tüm alanı kontrol ediyoruz" mesajı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte işgal altında tutulan Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) İsrail askerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında yayımladığı video mesajla dikkat çeken Netanyahu, "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede halen tamamlanması gereken görevler bulunduğunu belirten İsrail Başbakanı, askeri faaliyetlerin süreceği mesajını verdi.

"İran rejimini yenmeye çok yakınız"

İsrail'in öncelikli askeri ve stratejik hedeflerine değinen Netanyahu, ana görevlerinden birinin İran yönetimini yenmek olduğunu savundu. Bu hedefe ulaşmaya "çok yakın olduklarını" ileri süren Netanyahu, İsrail birliklerinin bölgedeki varlığını kararlılıkla sürdüreceğini iddia etti.

Ürdün ve Suriye'den sert tepki

Netanyahu’nun Suriye topraklarına gerçekleştirdiği bu ziyaret, bölge ülkelerinden Ürdün ve Suriye’nin büyük tepkisini çekti. Ürdün yönetimi, İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki Suriye topraklarına girişini "yasa dışı" olarak nitelendirerek, ziyareti Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı resmi açıklamayla Netanyahu’nun Şeyh Dağı’na gitmesini kınadı. Açıklamada, söz konusu ziyaretin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik "provokatif bir adım" olduğu vurgulandı.

"Olası sonuçlardan İsrail sorumlu tutulacak"

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ile ihlallerinin, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı belirtilen Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yaşanabilecek tüm olumsuz sonuçlardan doğrudan İsrail'in sorumlu tutulacağı ifade edildi. Şam yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve etkili ülkelere acil çağrıda bulunarak İsrail'in saldırılarının durdurulması ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na derhal geri dönülmesi için sorumluluk üstlenilmesini talep etti.

Stratejik öneme sahip Şeyh Dağı

Suriye'nin Kuneytra vilayetinde, Golan Tepeleri yakınında yer alan Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına olan yakın konumu nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip. Bölge, askeri ve güvenlik dengeleri açısından kritik noktalar arasında gösteriliyor. İsrail, 1967 yılından bu yana Şeyh Dağı'nın bazı kesimlerini işgali altında tutuyor.