Isınma maliyetleri rekor kırdı: Kalorifer yakıtı fiyatları galon başına 6 doları aştı

döneminde kaydedilen 3,70 dolarlık seviyeye kıyasla keskin bir artışa işaret ediyor. ABD genelinde tüketilen kalorifer yakıtının yüzde 80'inden fazlası Kuzeydoğu bölgesinde kullanılırken, 2023-2024 kış döneminde yaklaşık 4,79 milyon hanenin ana ısınma kaynağı olarak bu yakıtı tercih ettiği belirtiliyor.

Tüketiciler belirsizlik karşısında alımlarını erteliyor

Vadeli işlem piyasalarında aralık teslimatlı kalorifer yakıtı kontratları galon başına 4,61 dolardan, ekim teslimatlı kontratlar ise 5,10 dolardan işlem görürken, perakende satış fiyatları vadeli piyasaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar karşısında birçok hane, maliyetlerin düşebileceği beklentisiyle kışlık depolama alımlarını erteliyor ya da yalnızca kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak sınırlı miktarlarda sipariş veriyor.

Isınma sistemini değiştirmek maliyetli bir alternatif

Doğal gaz altyapısının bulunmadığı kırsal ve banliyö bölgelerinde yaşayan tüketiciler için alternatif ısı sistemlerine geçiş yapmak yüksek maliyetler doğuruyor. Isı pompası kurulumlarının binlerce dolarlık yatırım gerektirmesi dönüşümü zorlaştırıyor. Örneğin Vermont eyaletinde evlerin yüzde 35'i kalorifer yakıtı kullanırken, eyaletteki 285 bin konutun yaklaşık 80 bininde ısı pompası bulunuyor ve her yıl 8 bin ila 10 bin yeni sistem ekleniyor. Maine eyaletinde ise birincil ısınma kaynağı olarak bu yakıtı kullanan evlerin oranı 2018'deki yüzde 62 seviyesinden 2025 yılında yüzde 50'ye kadar geriledi.

Elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki genel tablo

ABD hanelerinin yaklaşık yüzde 47’sinin tercih ettiği doğal gaz tarafında, eylül ayı toptan fiyatları geçen yıla kıyasla daha düşük seyretse de konutlara ulaştırılan doğal gazın ortalama perakende fiyatı haziran ayında bin fit küp başına 24,09 dolara yükseldi. Isı pompası ve elektrikli ısıtıcı kullanan yüzde 42'lik kesim için ise konut elektriğinin ortalama kilovatsaat fiyatı haziranda yıllık yüzde 5 artışla 18,34 sente çıktı. Bölgedeki eski yapı stoku ve yüksek elektrik tarifeleri nedeniyle, yeterli yalıtım yapılmadığı takdirde ısı pompalarının da maliyet avantajı sağlayamayabileceği ifade ediliyor.