İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları Gazze için olağanüstü toplanıyor

ANKARA (EKONOMİ) – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 20. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin halkına karşı girişimler ve Gazze’nin yeniden inşası gündemiyle 7 Mart günü Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapılacak. İİT Toplantısının, ABD Başkanı Trump’ın Filistin halkının topraklarından sürülmesine yönelik çağrılarına ortak tepki gösterilecek. Toplantıda, 4 Mart 2025’te Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde Mısır’ın öncülüğünde üye ülkelerce hazırlanan Gazze’nin yeniden inşası yol haritasına desteğin de açıklanabileceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı toplantıda, Gazze’nin yeniden imarı görüşülecek. Edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan toplantıda, Filistinlilerin kendi kaderini tayin olmak üzere devredilemez haklarını savunmaya Türkiye’nin desteğinin süreceği vurgulanıyor.

Fidan’ın toplantıda, Filistinlilerin Gazze’den gönderilmesini kesinlikle kabul etmeyeceği ve bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşasını çok önemli gördüğünü belirterek, Türkiye’nin Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen plana da desteğini teyit etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin toplantıda, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabanın yoğunlaştırma çağrısı, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale getirilip, insani yardımların kritik önemini vurgulayacağı kaydedildi.