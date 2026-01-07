İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland kararı nedeniyle 10 Ocak'ta olağanüstü toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Somaliland’a yaptığı ziyareti kınayarak yazılı açıklamayla tepkisini ortaya koydu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in Somaliland hamlesine karşı diplomatik alarm verdi. Yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Dışişleri Bakanları Konseyi'nin acil toplantıya çağrıldığı duyuruldu. Zirve, 10 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini vurgularken, İslam dünyasının bu gelişmelere karşı ortak bir tavır alması gerektiğinin altını çizdi. Somali’ye açık destek verilmesi çağrısı da açıklamada yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland’i “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını ilan etmişti. Böylece İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke konumuna geldi.