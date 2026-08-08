İslamabad'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları göndere çekildi

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da parlamento, Yüksek Mahkeme, bakanlıklar ve devlet dairelerinin bulunduğu Anayasa Caddesi'nde Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları göndere çekildi.

Başkentteki önemli noktalara ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın afişleri asıldı.



Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başkentin bu özel şekilde süslenmesi, üç ülke arasındaki kardeşliğin, karşılıklı güvenin, savunma iş birliğinin ve ortak kararlılığın güzel bir göstergesidir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalamıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının, tümüne yapılmış sayılmasını içeriyor.