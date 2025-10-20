  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya, AB'nin 2026'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini talep etti
Takip Et

İspanya, AB'nin 2026'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini talep etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istediklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya, AB'nin 2026'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini talep etti
Takip Et

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının "artık mantıklı olmadığını" savundu.

İspanya, AB’ye mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini önerdi

Sanchez, "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz." dedi.

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu.

İspanyol basınında çıkan son anketlere göre İspanyol halkının yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.

Türkiye, 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

Akiş GYO’dan Greendeks iş birliğiyle AVM sektöründe sürdürülebilirlikte bir ilk; ESG dönemi başlıyorAkiş GYO’dan Greendeks iş birliğiyle AVM sektöründe sürdürülebilirlikte bir ilk; ESG dönemi başlıyorŞirket Haberleri
TABEF, Afrika’daki Türk yatırımcıların karşılaştığı zorlukların çözümünde önemli rol oynuyorTABEF, Afrika’daki Türk yatırımcıların karşılaştığı zorlukların çözümünde önemli rol oynuyorEkonomi

 

Dünya
AB'de 'kademeli üyelik' tartışması
AB'de 'kademeli üyelik' tartışması
AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor
AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor
Louvre Müzesi'ndeki soygunla ilgili Macron'dan açıklama: Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek
Louvre Müzesi'ndeki soygunla ilgili Macron'dan açıklama: Eserleri bulacağız
Elon Musk’tan yeni adım: X'te kullanılmayan kullanıcı adları satışa çıkarılacak
Elon Musk’tan yeni adım: X'te kullanılmayan kullanıcı adları satışa çıkarılacak
Uçağa meteor çarptı: Pilot yaralandı!
Uçağa meteor çarptı: Pilot yaralandı!
ChatGPT’den yardım aldı, lotoda 100 bin dolarlık ikramiye kazandı
ChatGPT’den yardım aldı, lotoda 100 bin dolarlık ikramiye kazandı