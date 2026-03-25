İspanya Başbakanı Sanchez: ABD’nin Irak’taki hukuk dışı savaşından çok daha kötüsü karşımızda

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoda İspanyol hükümetinin Orta Doğu’daki savaşa ilişkin tutumunu ortaya koyan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Irak savaşındaki tutumu nedeniyle eski hükümeti sert bir şekilde eleştiren Sanchez, İran’a karşı yürütülen savaşı da "saçma" ve "hukuksuz" olarak nitelendirdi. İspanya’ya ait hava ve deniz üslerinin İran’a saldırılar için kullanılmasına izin vermeme kararı, İspanyol seçmenlerin çoğunluğu tarafından desteklenen Sanchez, Orta Doğu’daki savaşın 2003 yılında Irak’ın işgalinden çok daha kötü bir senaryo ortaya koyduğunu savundu. Tarihin tekerrür ettiğini ve bu defa Irak yerine İran’ın saldırıya uğradığını ifade eden Pedro Sanchez, "Bu, ABD’nin Irak’taki hukuk dışı savaşı ile aynı senaryo değil. Çok daha kötüsüyle karşı karşıyayız. Etkisi çok daha geniş ve çok daha derin olabilecek bir durumla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşı "devasa bir hata" olarak nitelendiren İspanyol lider, Madrid’in bu savaşın insani, ekonomik ve güvenlik açısından ortaya çıkaracağı maliyetleri ödemeye hazır olmadığını söyledi. Başbakan Sanchez, "Bu saçma ve hukuk dışı bir savaş. Bu bizi ekonomik, sosyal ve çevre politikalarındaki hedeflerimize ulaşma konusunda gerileten, acımasız bir savaş" ifadelerini kullandı.

"Haksız bir savaş karşısında sessiz kalmak akıllıca değil, korkaklıktır"

ABD’nin Irak’ı işgalinin savaşın hedeflerine ulaşmamakla birlikte sıradan insanlar için yaşamı daha kötü hale getirdiğini söyleyen Pedro Sanchez, İran’a yönelik saldırıların da milyonlarca insan üzerinde benzer ekonomik etkilere neden olabileceği uyarısında bulundu. İspanya Başbakanı konuşmasında, "Haksız bir savaş karşısında sessiz kalmak akıllıca değil, korkaklıktır" dedi.

İspanyol lider, "Ben başbakan olduğum sürece, İspanya ne hukuk dışı saldırılara katılacak ne de özgürlük kisvesi altında sunulan yalanlara ortak olacaktır" diye konuştu.

İspanyollar, Sanchez’in üs kararından memnun

İspanya’da muhalefette olan Halk Partisi (PP), 2003 yılında Irak’ın işgaline destek verdiği için destek kaybına uğramış ve bu tutum, kalabalık protesto gösterilerine neden olmuştu. Ülkede bu ayın başında yapılan bir ulusal gazete anketi, seçmenlerin yüzde 53’ten fazlasının ABD’nin İspanyol üslerini kullanmasına izin verilmemesi kararını desteklediğini ortaya koymuştu.