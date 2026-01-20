İspanya Başbakanı Sanchez tren kazasının ardından üç günlük yas ilan etti

İspanya’da, Cordoba’ya bağlı Adamuz kasabasında meydana gelen ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi.

Kararın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juanma Moreno ile birlikte facianın yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

Yetkililer, kazanın ardından kasaba halkının gösterdiği dayanışmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Euronews'in aktardığına göre Adamuz Belediye Başkanı Rafael Angel Moreno, olayın ilk anlarından itibaren “tüm yaralılara yardım edildiğini” belirterek, trajedi sırasında destek veren “tüm komşulara” teşekkür etti.

Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juanma Moreno da Adamuz halkının sergilediği dayanışmayı överek, bunun için “tüm Endülüslüler adına teşekkür ettiğini” ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin tespit ve kimliklendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Moreno, “Önümüzde daha uzun saatler sürecek bir çalışma var. Bu acı, tüm Endülüslüler üzerinde derin bir iz bırakacak,” dedi.

Başbakan Pedro Sanchez ise kazayı “tüm ülke için bir yas günü” olarak nitelendirerek, özellikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

“Hastanede tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz. Devlet bu süreçte olması gerektiği gibi hareket etti: birlik içinde,” ifadelerini kullandı.

Son yılların en ölümcül tren kazalarından biri olarak kayıtlara geçen olayın ardından, kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla resmî soruşturma başlatıldı. Ulusal yas kapsamında ülkede bayrakların yarıya indirildiği, kamu kurumlarında anma törenleri düzenleneceği ve mağdur ailelere yönelik destek mekanizmalarının devreye alındığı bildirildi.

Iryo Başkanı: Tren son teknolojiye sahipti

Tren işletmecisi Iryo’nun Başkanı Carlos Bertumeu, düzenlediği basın toplantısında, kazaya karışan trenin üç yıldan daha yeni olduğunu ve son teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Bertumeu, trenin tüm zorunlu teknik kontrollerden geçtiğini vurgulayarak, “En son denetim çok kısa bir süre önce yapıldı,” dedi.

Şirketin kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması için kurulan soruşturma komisyonuyla tam iş birliği içinde olacağını belirten Bertumeu, “Bu kazanın nedenlerini netleştirmek ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Iryo’nun hem yetkililerin hem de kazadan etkilenen mağdurların yanında olduğunu belirten Bertumeu, şirketin “tüm imkânlarını” soruşturma sürecine ve mağdurlara destek için seferber ettiklerini açıkladı.