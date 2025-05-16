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İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’e: Soykırım yapan bir ülkeyle ticaret yapmayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ile silah ticareti suçlamalarına yanıt vererek, "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’e: Soykırım yapan bir ülkeyle ticaret yapmayız
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'i kastederek, "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız" dedi.

Sanchez, Meclis'te ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi'nin Sözcüsü Gabriel Rufian'ın İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine cevap verdi.

İspanya'da muhalefette bulunan ERC ile Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez'in özellikle son bir haftadır yaptıkları tüm açıklamalara rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.

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