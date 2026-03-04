İspanya Başbakanı Sanchez'den "ticari ilişkileri keseceğini" söyleyen Trump'a yanıt: Savaşa karşıyız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'la yaşanan "üs" krizinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Başbakan Sanchez, İspanya'nın savaşa karşı olduğunu ve İran'daki savaşın dünyayı daha adil ve güvenli yapmayacağını belirtti.

Sanchez'in açıklamaları şöyle:

"İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak.

Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."

Başbakan Yardımcısı: İspanya şantajı kabul etmeyecek

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından olan Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ne dedi?

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi. ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" ifadesini kullandı. Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" şeklinde konuştu.