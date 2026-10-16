İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında İspanya Merkez Seçim Kurulu tarafından kamu kaynaklarını kullanarak basın toplantısı düzenlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında seçim niteliğinde bir konuşma yaparak kamu kaynaklarını kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e soruşturma açtı.
Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve Kutlama Sona Erdi (SALF) Partisi, Sanchez'i, JEC'e şikayet etti.
Başvuruları kabul eden JEC, Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa uyarınca, Başbakan hakkında soruşturma açma kararı aldı. Sanchez’in, yasa gereği 300 ile 3 bin Euro arasında para cezası alabileceği belirtildi.