İspanya Başbakanı Sanchez’ten sosyal medyaya sert mesaj: Beş maddelik önlem paketi geliyor

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, "Sosyal medya ne yazık ki bir tür Vahşi Batı'ya, başarısız bir devlete dönüştü." açıklamasında bulundu.

Sosyal paylaşım sitelerinin sahipleri için "cezai sorumluluk" getireceklerini bir kez daha yineleyen Sanchez, "suç faaliyetlerine, pornografiye ve şiddete sığınak sağlayan" uygulamalar olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında "Grok kullanıcıları 11 günde X uygulamasında 23 binden fazla reşit olmayan kişinin de dahil olduğu 3 milyon cinsel içerikli görüntü üretti." yazılı dövizi de gösteren Sanchez, sosyal medyanın insanları gözetlediğini, verilerini çaldığını, nefret ve yanlış bilgileri yaydığını iddia etti.

Sanchez, Telegram kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un İspanyol hükümetini eleştiren bir mesajına atıfta bulunarak, "Bu hafta demokrasilerimizde eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bir teknoloji oligarkı, milyonlarca İspanyol vatandaşının telefonlarına sızarak onlara ne düşüneceklerini söyledi." dedi.

Sosyal paylaşım sitelerine ve patronlarına karşı 5 maddelik önlem

Sanchez, sosyal medyaya karşı alınacak 5 maddelik önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Birincisi, özellikle çocukları etkileyen sosyal medyada işlenen olası suçları soruşturmak için savcılıkla birlikte çalışacağız. İkincisi, rıza olmadan veri kullanan algoritmaların manipülasyonu kanunen cezalandırılacaktır. Üçüncüsü, bu teknoloji elit şirketleri, ağlarından yasa dışı içerikleri kaldırmayı reddederlerse cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacak. Dördüncüsü, dijital platformların bölünmeyi ve nefreti nasıl körüklediğini ölçmemizi ve göstermemizi sağlayacak ilk Nefret ve Kutuplaşma Takibi'ni oluşturacağız. Son olarak, 16 yaşın altındakilerin erişimini sınırlayarak en savunmasız kişileri zehirli içerikten koruyacağız."

"Tehditlerine rağmen ilerlemeye devam edeceğiz"

Pedro Sanchez, "Bu teknoloji elitinin birçok ülkeden daha fazla parası ve hatta daha fazla gücü olduğunu biliyoruz ancak kararlılığımız onların ceplerinden daha güçlü. Tehditlerine rağmen ilerlemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Ne olmuştu?

Sanchez'in 3 Şubat'ta Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki konuşmasında sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol getireceklerini açıklaması sonrasında ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, ardından Telegram uygulamasının kurucu ortağı ve teknoloji sektöründeki Rus iş insanı Pavel Durov kendisine sert eleştiriler getirmişti.

Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." demişti.

Durov da Sanchez'in uygulamaya koymayı planladığı düzenlemelerin "internet özgürlüklerini tehdit ettiğini" ve "tehlikeli" olduğunu öne sürerek, bunun "İspanya'yı, koruma kisvesi altında bir gözetim devleti haline dönüştüreceğini" savunmuştu.