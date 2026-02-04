İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Refah sınır kapısının açılmasını olumlu karşıladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının dün yeniden açılmasını iyi bir haber olarak nitelendirdi. Albares, ancak daha fazla ilerlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Gazze halkının geçişinin ve Gazze Şeridi'ndeki acıları hafifletmek için gerekli olan insani yardımın girişinin artırılması gerektiğini belirten Albares, "İspanya, Gazze'de istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla Avrupa Birliği misyonlarına olan bağlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.