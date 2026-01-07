İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Venezuela'nın doğal kaynakları Venezuela halkına aittir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili Albares, "Venezuela'nın doğal kaynakları Venezuela halkına aittir. Doğal kaynaklar bir devletin egemenliğinin parçasıdır." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmesinde bunun “kurallara dayalı uluslararası düzen açısından son derece tehlikeli bir örnek” olduğunu söyledi.

Latin Amerika’daki rolünü hatırlatan Albares, İspanya’nın krizleri büyütmek yerine tarafları bir araya getirmeyi amaçladığını vurguladı. “Venezuela’da hükümet ile muhalefet arasında barışçıl ve demokratik bir çözümün oluşmasını destekliyoruz. Bu sürecin Venezuela’ya özgü olması gerektiğini düşünüyoruz ve dış müdahaleyi ya da güç kullanımını kabul etmiyoruz” dedi.

Grönland tartışmasına İspanya’dan tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme yönündeki açıklamalarına da değinen Albares, “İspanyol hükümeti Danimarka’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Topraklar keyfi biçimde el değiştiremez. Grönland halkı kendi iradesini ortaya koymuş ve karar hakkına sahip olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Albares, “Saldırganlık kimden gelirse gelsin saldırganlıktır” diyerek Avrupa Birliği’nin ABD karşısında pasif kalmasını eleştirdi. AB’nin ahlaki değerlerini yeniden inşa etmesi gerektiğini belirten Bakan, Birliğin daha güçlü siyasi, ekonomik ve stratejik bir egemenliğe yönelmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna’da ateşkes sonrası BM vurgusu

Ukrayna’da olası bir ateşkesin ardından güvenlik ve barışın sağlanmasında Birleşmiş Milletler’in devreye girmesi gerektiğini dile getiren Albares, “İspanya, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Ukrayna’da da BM’nin sürece dahil olmasını istiyor” dedi.

Mevcut durumda ateşkesin gerçekleşmediğini hatırlatan Albares, bu nedenle yalnızca taslak planlardan söz edilebileceğini belirtti. “Savaşı başlatan Rusya’nın barışı isteyip istemeyeceği henüz net değil. Biz Avrupalılar, ABD ve Ukrayna ile birlikte ateşkes sağlandığında güvenlik ve istikrarın nasıl tesis edileceğini tartışıyoruz. Ancak bu noktaya ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.