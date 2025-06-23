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İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'e yaptırım konusunda AB cesaretli olmalı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarından İsrail'e karşı yaptırım uygulama konusunda cesaret göstermelerini isteyeceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'e yaptırım konusunda AB cesaretli olmalı
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Brüksel'deki toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB'deki mevkidaşlarından İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar isteyeceğini belirtti.

Albares, İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda AB'nin cesaretli olması gerektiğini, aksi halde her şeyin başarısızlık olacağını savundu.

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