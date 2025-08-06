İspanya F-35 alım planını askıya aldı! Savunma bütçesi Avrupa odaklı olacak

İspanya, ABD havacılık devi Lockheed Martin’in ürettiği F-35 savaş jeti alımı planlarını iptal etti. Hükümet, 10,5 milyar euroluk savunma bütçesini Avrupa merkezli projelere yönlendirme kararı aldı.

Avrupa'ya öncelik verilecek

El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu karar ülkenin savunma bütçesini Avrupa içinde harcama stratejisine öncelik vermesinden kaynaklanıyor.

F-35'lere 6,25 milyar euro ayırmıştı

Hükümet, 2023 bütçesinde yeni savaş jetleri alımı için 6,25 milyar euro ayırmış olsa da, bu yıl savunmaya ek olarak ayrılan 10,5 milyar euroluk bütçenin büyük kısmını Avrupa merkezli tedariklere yönlendirme niyetinin, ABD yapımı jetlerin alımını imkansız hale getirdiği belirtiliyor.

Karar NATO'nun hedefiyle örtüşüyor

Bu gelişme, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ülkenin savunma harcamalarını NATO'nun GSYİH'nin %2'si hedefine ulaştırma taahhüdüyle örtüşüyor. Konuyla ilgili olarak İspanya Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin'den bir açıklama yapılmadı.