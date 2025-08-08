İspanya F-35 defterini kapadı! Avrupa’dan Eurofighter veya FCAS alacak

İspanya, ABD üretimi F-35 savaş uçaklarını satın alma seçeneğini masadan kaldırdı. İspanya, F-35’leri artık değerlendirmediğini ve Avrupa yapımı Eurofighter ile Future Combat Air System (FCAS) arasında tercih yapacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı F-35 iddialarını doğruladı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada, El Pais gazetesinde alan ve hükümetin Lockheed Martin üretimi F-35'leri satın alma planlarını rafa kaldırdığı yönündeki haberi doğruladı.

Lockheed Martin’den dikkat çeken açıklama

Lockheed Martin, konuyla ilgili yorum talebine verdiği yanıtta, "Yabancı askeri satışlar hükümetler arası işlemlerdir ve bu konu en iyi ABD veya İspanya hükümeti tarafından ele alınabilir" ifadesini kullandı.

Avrupa savunma harcamaları gerekçe gösterildi

El Pais, İspanya hükümetinin 2023 bütçesinde yeni savaş uçakları alımı için 6,25 milyar euro (7,24 milyar dolar) ayırdığını ancak bu yıl savunmaya ek olarak planlanan 10,5 milyar euronun büyük bölümünün Avrupa'da harcanmasının, ABD yapımı uçakların alımını imkânsız hale getirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump eleştirmişti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu yılın başlarında, 2025'te NATO'nun mevcut hedefi olan gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayıracaklarını açıklamıştı. Ancak ABD'nin tüm NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya rağmen, uzun vadede bu oranı yüzde 5'e çıkarmayı reddetti. Sanchez'in bu tutumu, ülkenin mallarına ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından sert şekilde eleştirildi.

Eurofighter ve FCAS’ı kim üretiyor?

Eurofighter, Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından üretilirken, FCAS projesi Dassault Aviation, Airbus ve Indra Sistemas ortaklığında geliştiriliyor.