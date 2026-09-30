İspanya gaz tarifelerini sınırladı, akaryakıt indirimlerini uzattı

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD-İran geriliminin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla gaz fiyatlarındaki artışı sınırlayan ve akaryakıt indirimlerini uzatan bir dizi yeni tedbiri hayata geçirme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında hükümet, ABD-İran geriliminin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan üçüncü tedbir paketini onayladı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararların gaz tarifelerindeki artışlara üst sınır getirilmesini ve akaryakıt indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını kapsadığını belirtti.

Cuerpo, "Bu kararname enerji fiyatlarını etkileyen, süregelen jeopolitik riskler ortamında hane halkları, işletmeler ve çeşitli sektörlere yönelik destek tedbirlerini yıl sonuna kadar uzatmayı ve bunlara yeni düzenlemeler getirmeyi amaçlıyor" dedi.

Üç kararnamenin toplam maliyeti 12 milyar Euro'yu aştı

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek Kraliyet Kararnamesi'nin "acil koruma, enerji güvenliği, verimlilik ve rekabetçiliği bir araya getirdiğini" belirten Cuerpo, Orta Doğu'daki gerilimlere karşı bugüne kadar çıkarılan üç kararnamenin toplam maliyetinin 12 milyar Euro'yu aştığını söyledi.

Bloomberg'ün aktardığına göre, hükümetin aldığı karar kapsamında akaryakıt fiyatlarında litre başına ekimde 20 sent, kasımda 13 sent ve aralıkta 6 sent indirim uygulanması öngörülüyor.

Hükümet ayrıca 3 milyondan fazla tüketicinin yararlandığı düzenlemeye tabi gaz tarifesindeki artış oranını, yeniden gözden geçirme koşuluyla, ekim ayında yüzde 35, sonraki dönemlerde ise yüzde 15 ile sınırlandırdı.

Bir tüp bütan gazının fiyatı için de Haziran 2027'ye kadar 19,55 Euro'luk üst sınır getirildi.

Cuerpo, krizden en fazla etkilenen tarım sektörüne yönelik desteklere ilişkin olarak çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, tekne sahipleri ve profesyonel kara yolu taşımacıları için litre başına 20 sentlik motorin desteğinin uzatıldığını açıkladı.

Cuerpo ayrıca dizel lokomotif başına 15 bin Euro tutarında yeni bir demir yolu yük taşımacılığı desteği sağlanacağını bildirdi.

Yeni kararnamenin enerji egemenliği açısından kış dönemi için sıvılaştırılmış doğalgaz rezervlerini artırdığını belirten Cuerpo, düzenlemenin enerji tasarrufu sertifikası sistemini de güçlendirdiğini savundu.

Öte yandan, hükümetin açıkladığı tedbirleri yetersiz bulan Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricileri Örgütleri Koordinatörlüğü (COAG) ile Birliklerin Birliği (UDU), kararları protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.