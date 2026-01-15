İspanya: Gelecek ancak işbirliği ve barış üzerine kurulabilir

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares, uluslararası düzene saldıranlara, demokrasiyi tehdit eden küresel aşırı sağa karşı, tutarlı ve kendine özgü bir kimliğe sahip olan İspanya’nın dış politikasının “adil bir barış, Birleşmiş Milletler Şartı, Avrupa değerleri ve uluslararası hukuk” ilkelerini savunduğunu dile getirdi.

Hibya Haber Ajansı'nın göre, keyfi uygulamalar ve şiddet üzerine hiçbir gelecek, hiçbir topluluk, hiçbir umut inşa edilemeyeceğini belirten Albares, “Gelecek ancak işbirliği ve barış üzerine kurulabilir. Bu, teslim olma zamanı değil, harekete geçme zamanıdır: Çok taraflılık için küresel bir ittifak kurma zamanıdır.” dedi.