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İspanya hükümetinden Talgo'nun satışına veto

İspanya hükümeti, ulusal güvenlik ve kamu düzeni riskleri nedeniyle raylı taşıt üreticisi Talgo'nun Macar Ganz Mavag grubuna satışına itiraz etti.

Haber Merkezi
AA
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İspanya hükümetinden Talgo'nun satışına veto
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İspanya'da sol koalisyon hükümetinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararda, Macar şirketi Ganz Mavag'ın, Talgo firmasını satın alma girişimine "ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından aşılmaz riskler teşkil ettiği" gerekçesiyle karşı çıkıldığı bildirildi.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, Talgo'nun satışının engellenmesine ilişkin kararın, "yabancı yatırımların kontrolüne ilişkin İspanya'da yürürlükte olan düzenlemelere, AB hukukuna ve AB'nin doğrudan yabancı yatırımlara, iç pazarın korunmasına ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin mevzuatlarına uyduğu" belirtildi.

"Kilit sektörde yer alan stratejik bir şirket"

Hükümet, "İspanya'nın ekonomik güvenliği, bölgesel bütünlüğü ve endüstriyel gelişimi için kilit sektörde yer alan stratejik bir şirket" olarak tanımladığı Talgo'nun yüzde 100'ünün Macar konsorsiyumu tarafından satın alınmasının "ulusal güvenlik ve kamu düzenini garanti altına alma riskleri" oluşturacağı sonucuna vardı.

Macar konsorsiyumunun, Talgo'nun yüzde 100'ü için sunduğu ve hisse başına 5 avroluk satın alma teklifi, şirketin değerinin 620 milyon avro olarak belirlenmesi anlamına geliyordu.

Talgo'yu satın almayı planlayan Macar konsorsiyumunun sermayesinin yüzde 45'inin, Macar devlet fonu Corvinus'un kontrolünde olduğu biliniyor.

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