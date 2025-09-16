İspanya, İsrail’le yapılan yaklaşık 1 milyar Euro'luk iki anlaşmayı feshetti

  1. Ekonomim
İspanya Savunma Bakanlığı'nın, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği açıklandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığı'nın, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.

İspanya, İsrailli şirketlerle yaptığı milyar Euro'luk sözleşmeleri sonlandırdı

Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon avro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon Euro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.

