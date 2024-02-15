İspanya nüfusunda "göç" etkisi: İlk kez 48 milyonu geçti

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, nüfusun bir yıl öncesine göre 507 bin 548 artışla ilk kez 48 milyonu geçmesinde göçmen sayısındaki yükseliş etkili oldu. Ülkedeki göçmen sayısı ilk defa 6 milyonun üzerine çıktı.

Ülkede, 1 Ocak 2024 itibarıyla kayıtlı 42 milyon 101 bin 407 İspanyol vatandaşı, 6 milyon 491 bin 502 göçmen bulunuyor.

İspanya'da 2000'de 1 milyon 572 bin 13, 2010'da 5 milyon 252 bin 473, 2020'de ise 5 milyon 402 bin 702 kayıtlı göçmen nüfusu bulunuyordu.

Ülkede göçmen nüfus arasında ilk sırada, sayıları 885 binin üzerinde olan Faslılar yer alırken bunu, 620 binle Romanyalılar, 320 binle Kolombiyalılar, 290 bin ile İngilizler, 275 binle İtalyanlar izliyor.

İspanya'daki kayıtlı Türk nüfusunun sayısı ise 6 bin civarında bulunuyor.