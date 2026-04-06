İspanya: Orta Doğu’da arabuluculuk şu an için bir olasılık değil

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bölgedeki gerilime dair yaptığı son değerlendirmede, mevcut şartlar altında taraflar arasında bir arabuluculuk sürecinin gerçek bir olasılık olmadığını ve çatışmaların tüm cephelerde yayılmasının beklendiğini vurguladı.

Orta Doğu coğrafyası, küresel güçlerin ve bölgesel aktörlerin doğrudan karşı karşıya geldiği tarihin en kritik kırılma noktalarından birinden geçerken, diplomatik çözüm umutlarına dair Avrupa kanadından karamsar bir ses yükseldi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bölgedeki askeri hareketliliğin ve siyasi kutuplaşmanın ulaştığı boyutu göz önüne alarak, barış masasının kurulması yönündeki beklentileri gerçekçi bulmadığını ifade etti. Albares’in bu çıkışı, bölgede tansiyonun düşmesini bekleyen uluslararası kamuoyu için adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Diplomatik kanallar ve arabuluculuk çıkmazı

Küresel kamuoyunun ABD, İsrail ve İran ekseninde bir ateşkes veya uzlaşı zemini aradığı bir dönemde, Albares’in analizi mevcut durumun vahametini ortaya koyuyor. İspanya’nın en üst düzey diplomatı, taraflar arasındaki stratejik uçurumun geleneksel diplomasi yöntemleriyle kapatılamayacak kadar derinleştiğini belirtti. Mevcut askeri konjonktürde arabuluculuk çabalarının sahada bir karşılığı olmadığını savunan Bakan, aktörlerin uzlaşma arayışından ziyade kendi askeri pozisyonlarını tahkim etmeye odaklandığı bir tablonun hakim olduğunu dile getirdi.

Çatışmaların tüm cephelere yayılma riski

Bakan Albares’in açıklamalarındaki en dikkat çekici ve endişe verici başlık ise gerilimin coğrafi sınırları aşma potansiyeli üzerine oldu. Mevcut sürtüşmenin sadece belirli noktalarla sınırlı kalmayacağını öngören İspanya Dışişleri Bakanı, Orta Doğu’daki çatışma halinin tüm cephelerde devam etmesinin beklendiğini açıkça ifade etti. Bu durumun hem bölgesel istikrarı hem de küresel ticaret hatlarını doğrudan tehdit eden bir süreci tetikleyebileceğine işaret eden Albares, diplomatik boşluğun yerini tamamen askeri stratejilerin aldığı karanlık bir dönemece girildiği uyarısında bulundu.

Uluslararası sistemin zorlu sınavı

İspanya'nın bu net ve sert tespiti, aslında Avrupa Birliği içindeki genel stratejik kaygıları da yansıtıyor. Albares, taraflar arasındaki güven bunalımının ve karşılıklı tırmandırılan sert söylemlerin arabuluculuk masasını kurmayı bugün için imkansızlaştırdığını savunurken; uluslararası toplumun bu kriz karşısındaki manevra alanının her geçen gün daraldığını hissettirdi. Bölgedeki tüm güçlerin savunma ve saldırı hatlarını en üst seviyeye çıkardığı bu süreçte, İspanya’nın sunduğu bu projeksiyon, önümüzdeki günlerin çok daha sancılı geçebileceğinin en güçlü sinyali olarak kabul ediliyor.