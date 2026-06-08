İspanya, Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasını kınayarak Orta Doğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yaptı. Albares, bölgede barışın ancak diyalog ve diplomasiyle sağlanabileceğini vurguladı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, daha fazla acının önlenmesi için Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu.
Albares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasını kınadığını vurguladı.
Şiddete geri dönüşün sadece daha fazla acı getireceğini vurgulayan Albares, "Bölgede barış ve istikrarı ancak diyalog ve diplomasi sağlayabilir. Gerilimin acilen düşürülmesi gerekli. Orta Doğu'da askeri bir çözüm yoktur" ifadesini kullandı.
Condeno la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán. Recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento.— José Manuel Albares (@jmalbares) June 8, 2026
Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y estabilidad a la región. Es necesaria una desescalada inmediata. No hay solución militar en Oriente Medio.