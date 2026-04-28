İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı turistleri uyardı: Uçak biletini şimdi alın fiyatlar artabilir

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, İran'daki savaşın tetiklediği yükselen petrol fiyatlarının yol açacağı yüksek bilet fiyatları riskinden kaçınmak için tüketicilerin uçak biletlerini mümkün olan en kısa sürede satın almaları gerektiğini söyledi.

Hereu, geçen yıl rekor 97 milyon turisti ağırlayan İspanya'nın 2024'e göre yüzde 3,5 artışla bu yıl da benzer büyüme hızını sürdürebileceğini söyledi.

Ancak pazartesi günü İspanyol Expansion gazetesiyle yayınlanan bir röportajda, yüksek yakıt maliyetlerinin uçak biletlerini artırabileceği ve talebi baskılayabileceği uyarısında bulundu.

Fiyatlar yüzde 50 arttı

Oksijen'in derlediği habere göre Hereu, "İnsanlara biletlerini şimdi almalarını öneriyoruz çünkü havayollarının şu anda bir süre önce satın alınan gazyağı kullandığı doğru ve bu nedenle fiyat dalgalanmaları söz konusu" dedi.

Fiyatların arttığını vurgulayan Hereu, bu durumun talebi etkileyebileceğinin de altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılardan bu yana küresel petrol arzındaki aksama fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı.

Transport & Environment adlı kampanya grubu geçen hafta yaptığı açıklamada, yükselen petrol fiyatlarının Avrupa'dan uzun mesafeli uçuşların fiyatına 100 dolardan fazla zam getirdiğini ve bu maliyetin bilet fiyatlarını da yükseltebileceğini duyurdu.

Hereu, İspanya'nın diğer ülkelere göre daha büyük bir gazyağı stoğuna ve daha yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı.