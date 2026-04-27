İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı uyardı: Uçak biletini şimdi alın, fiyatlar artacak

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, İran’daki savaşın tetiklediği petrol fiyatlarındaki artışın hava yolu biletlerine de yansıyabileceğini belirterek tüketicilere uyarıda bulundu. Hereu, fiyat yükselişi riskinden etkilenmemek için uçak biletlerinin mümkün olan en kısa sürede satın alınması gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl rekor sayıda 97 milyon turisti ağırlayan ve 2024'e göre %3,5 daha fazla turist ağırlayan İspanya'nın bu yıl da benzer bir büyüme hızını koruyabileceğini belirten Hereu, İspanyol gazetesi Expansion'da yayınlanan bir röportajda, yüksek yakıt maliyetlerinin uçak bilet fiyatlarını artırabileceğini ve bu durumun talebi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hereu, "Önerimiz, insanların biletlerini şimdi satın almalarıdır çünkü havayollarının şu anda bir süre önce satın alınan kerosen kullandığı ve bu nedenle fiyat dalgalanmaları söz konusu olduğu doğrudur" dedi.

"Yakıt krizi turizmi ve fiyatları vurabilir”

İspanyol bakan, "Fiyatların zaten yükseldiği ve bunun talebi etkileyebileceği açı" derken İspanyol ve Avrupalı yetkililerin yakıt kıtlığını önlemek için önlemler aldığını da dile getirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılardan bu yana küresel petrol arzındaki aksama, fiyatları yaklaşık %50 oranında artırdı.

Hereu, Euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya'nın diğer ülkelerden daha büyük bir kerosen stoğuna ve daha yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu söylerken, "İspanya'ya turist gönderen ülkelerin sorunları varsa, bizim de sorunlarımız olur" dedi.