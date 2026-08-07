İspanya: Sınır kontrolleri kaldırılmazsa İtalya'ya misilleme yapacağız

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İspanya yönetimi, Kuzey Afrika'daki toprağı olan özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akını nedeniyle ilişkilerin gerildiği İtalya'ya yönelik uyarı niteliğinde açıklama yaptı. Açıklamada, İtalya'nın İspanyol yerleşim bölgesine yaşanan kitlesel göçmen akını sonrasında uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde İtalya'dan gelen yolculara yönelik misilleme yapılacağı ifade edildi. İtalya'nın İspanya'dan gelenlere yönelik kontrolleri başlatma kararının "haksız, Avrupa Birliği'nin çıkarlarına aykırı ve İspanyol halkına karşı ayrımcı" olduğu belirtildi.

İspanya'dan İtalya'ya Schengen tepkisi

Açıklamada, "Eğer 9 Ağustos Pazar gününden önce kontrol önlemleri kaldırılmazsa İspanya, vatandaşlarının çıkarlarını ve onurunu korumak için orantılı önlemler almak zorunda kalacaktır" denildi. İtalya'nın AB'nin serbest dolaşım sağlayan Schengen anlaşmasını askıya alma kararının, Sebte'ye giren göçmenlerin kontrol olmadan Schengen bölgesine giriş yapamayacakları için hiçbir gerçek temeli olmayan "asılsız argümanlara" dayandığı vurgulandı. Ayrıca, göçmenlerin çoğunun Sebte'yi terk ederek Fas'a döndüğü hatırlatıldı. İtalya'da son yıllarda en yüksek sayıda "düzensiz göçmen girişi" yaşandığı, bu rakamların İspanya'dakilerin 2 katı olduğu belirtildi.

İspanya ile kara sınırı olmayan İtalya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin İtalya'ya geçmesini engelleme gerekçesiyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya almıştı.