  İspanya, Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açıyor
İspanya, Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açıyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran ile ABD arasındaki ateşkesin ardından Tahran'daki büyükelçiliğin yeniden açılması talimatını verdiğini belirtti.

İspanya, Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açıyor
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş dün yapılan ateşkes ile sona erdi.

İran'daki diplomatik personelini savaş gerekçesiyle geri çeken ülkeler, ateşkesten sonra diplomatik temsilciliklerini yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin barış çabalarında rol oynayacağını söyledi.

Albares gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçimize görevine geri dönmesi ve büyükelçiliğimizi yeniden açması talimatını verdim. Ayrıca mümkün olan her yönden, İran'ın başkentinden de dahil olmak üzere, bu barış çabasına katılacağız" dedi.

