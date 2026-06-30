İspanya'da 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yasal statü için başvurdu

İspanya’da Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol hükümetin nisan ayında hayata geçirdiği tarihi "göçmen yasallaştırma" programında resmi başvuru süresi salı günü itibarıyla sona erdi.

Euronews'in haberine göre İspanya hükümeti ilk etapta çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişinin bu haktan yararlanacağını öngörüyordu. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte bu rakam 1 milyon barajını aşarak büyük bir rekora imza attı.

Madrid’deki bir etkinlikte konuşan Başbakan Sanchez, "1 milyondan fazla başvurunun yapılması, hakların ve sorumlulukların bu şekilde tanınmasının ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermiştir" dedi.

Avrupa genelinde, bazı Sosyalist liderler de dahil olmak üzere hükümetler yükselen aşırı sağın baskısıyla göç politikalarını sertleştirirken, Sanchez açık kapı politikasının adeta Avrupa'daki tek bayraktarı haline geldi.

Sanchez, yaşlanan nüfus ve kırsal bölgelerdeki insansızlaşma karşısında İspanya ekonomisini, refah devletini ve emeklilik sistemini ayakta tutabilmek için göçmen iş gücüne acilen ihtiyaç duyulduğunu uzun süredir savunuyor.

İspanya'dan yasal statü olmak için şartlar ne?

Başvuruların yüksek olması, herkesin doğrudan yasal statü alacağı anlamına gelmiyor.

Hak sahiplerinin belirlenmesi için sıkı kriterler devrede olacak. Adayların öncelikle adli sicil kayıtlarının tamamen temiz olduğunu ve 1 Ocak tarihinden önce İspanya’da kesintisiz olarak en az beş ay geçirdiklerini resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor.

İspanyol makamlarının evrakları incelemek ve yalnızca İspanya sınırları içinde geçerli olacak çalışma ve oturma izinlerini karara bağlamak için üç aylık bir süresi bulunuyor.

Sürecin başında yığılmalar nedeniyle göçmenlik ofislerinde grev resti çekilmiş, ancak iş yükünü hafifleten bir anlaşmayla kriz son anda önlenmişti. Başbakan Sanchez, bu hamleyle dünyaya şu mesajı vermek istediklerini belirtti:

"Dünyanın İspanya’yı insan haklarına saygı duyan, koruyan ve savunan bir ülke olarak görmesini istiyoruz."

Yasallaşma sürecine 1 milyondan fazla düzensiz göçmenin başvurduğunu belirten Sanchez, "Onlar olmazsa, İspanya 2050 yılına kadar GSYH'sinin (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) yüzde 19'unu kaybeder. 2075 yılına kadar ise bu kayıp yüzde 22'ye kadar çıkar." dedi ve ekledi:

"Yasal statü olmadan entegrasyon olmaz. Dışlama kimseyi korumaz çünkü kimseye ulusal öncelik sağlamaz, aksine yeni gelenleri daha savunmasız hale getirir ve toplumun işleyişini zorlaştırır."

Ekonomi dünyası memnun, muhalefet tepkili

Son yıllarda gelişmiş ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden birine liderlik eden Sanchez, göçmenlerin özellikle inşaat gibi iş gücü açığı yaşayan kritik sektörlere ilaç olacağını belirtiyor.

İspanyol iş dünyası ve sendikalar bu kitlesel yasallaştırma hamlesini memnuniyetle karşılarken, muhafazakar ve aşırı sağcı muhalefet ise sert tepki gösteriyor. Muhalefet partileri, bu politikanın düzensiz göçü daha da teşvik edecek bir "puan toplama" hamlesi olduğunu iddia ediyor.

Göç ve entegrasyon süreçlerinin getirdiği zorlukları ve "gerilimleri" kabul eden Sanchez ise sağ muhalefeti "korkuyu körüklemekle ve hiçbir sorunu çözmeyen yabancı düşmanı bir söylemi kışkırtmakla" suçladı.