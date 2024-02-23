İspanya'da 14 katlı binada yangın: 4 ölü, 14 yaralı

İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada dün yerel saatle 17.30'da yangın çıktı.

Valencia'nın Campanar Mahallesi'nde dün akşam 2 bloklu, 14 katlı ve toplamda 138 dairenin bulunduğu apartmanda bir dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Yetkililer, apartmandaki yangının kontrol altına alındığını ancak halen iç dairelere girilemediğini bildirdi.

Valencia Acil Yardım Birimi Yardımcı Direktörü Jorge Suarez, basına verdiği bilgide, 4 kişinin cesedinin bulunduğunu, halen 19 kişinin kayıp olduğunu ve 6'sı itfaiyeci olmak üzere 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Valencia Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.

Yetkililer, çıkış nedeni henüz bilinmeyen, boş bir dairede başlayan yangının, binada kullanılan poliüretan kaplama malzemelerden dolayı kısa sürede 138 dairenin tamamına yayıldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Askeri Acil Yardım Birliği (UME) destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı. (AA-İHA)