  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'da bina çöktü: Ölüler ve yaralılar var
Takip Et

İspanya'da bina çöktü: Ölüler ve yaralılar var

İspanya’nın başkenti Madrid’de restorasyonu süren bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'da bina çöktü: Ölüler ve yaralılar var
Takip Et

Madrid kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü.

Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, yaptığı açıklamada, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.


Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.


Madrid yerel yönetim yetkilileri ise olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin de yaralandığını açıkladı.


İspanyol basınında yer alan haberlerde, binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin, "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddia edildi.

Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruzHamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruzDünya

 

AB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyorAB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyorDünya

 

 

Dünya
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi
Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi
AB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyor
AB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyor
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruz
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruz
Ensarul örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü
Ensarul örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü
Trump'tan Gazze mesajı: Elimizden geleni yapacağız
Trump'tan Gazze mesajı: Elimizden geleni yapacağız