İspanya'da "Cadılar Bayramı önlemi": Siyah kedi sahiplenmek geçici olarak yasaklandı

İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Terrassa Belediyesi, Cadılar Bayramı süresince siyah kedi sahiplenilmesini geçici olarak durdurdu.

Kararın, bu dönemde siyah kedilerin “batıl inançlar” ya da “karanlık ritüeller” nedeniyle kötü muamele görmesini engellemek amacıyla alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre 6 Ekim–10 Kasım tarihleri arasında barınaklardan siyah kedi sahiplenme ve geçici bakım talepleri kabul edilmeyecek. Yerel hayvan refahı birimi, kararın siyah kedilerin zarar görmesini veya dekor amaçlı kullanılmasını önlemeye yönelik olduğunu belirtti.

Terrassa Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, kamu yayıncısı RTVE’ye yaptığı açıklamada, “Cadılar Bayramı döneminde siyah kedi sahiplenme talepleri genellikle artıyor. Biz bunun modaya dönüşmesini ya da kötü niyetli amaçlarla yapılmasını engellemek istiyoruz” dedi.

Duque ayrıca, kentte siyah kedilere yönelik bir şiddet vakası yaşanmadığını, ancak diğer bölgelerde görülen olaylar ve hayvan koruma derneklerinin uyarıları üzerine önlem alındığını söyledi.

Terrassa’da yaklaşık 9 bin 800 kedi bulunduğu, barınakta ise 100 civarında kediye bakıldığı ve bunlardan 12’sinin siyah olduğu aktarıldı.

Belediye, yasağın “geçici ve istisnai” bir önlem olduğunu, Cadılar Bayramı sonrasında normal sahiplenme sürecinin yeniden başlayacağını bildirdi.