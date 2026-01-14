  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'da doktorlar iki günlük greve gitti
Takip Et

İspanya'da doktorlar iki günlük greve gitti

İspanya’da doktorlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tüzüğünü protesto etmek amacıyla ülke genelinde iki günlük greve başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'da doktorlar iki günlük greve gitti
Takip Et

Sağlık Bakanlığı, sektörde yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan çalışma şartlarında değişiklik öngören tüzüğü onayladı.

Ülke genelindeki 16 sağlık örgütü, tüzüğün onaylanmasına tepki göstererek iki günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Düzenlemelerin taleplerini karşılamadığını savunan ve kendilerine ait ayrı bir tüzük talep eden doktorlar, nöbet süreleri, ücretler, çalışma saatleri, erken emeklilik hakkı ve meslek kategorilerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı ise şimdiye kadar sendikalarla yapılan görüşmelerde, kendilerinin hazırladığı dışında bir tüzüğü reddetti.

Öte yandan grev kapsamında Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenleneceği bildirildi.

9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındı9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındıDünya
Mevduat faizinde son durum! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Mevduat faizinde son durum! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Ekonomi
Dünyaca ünlü marka, iflas koruma başvurusunda bulunduDünyaca ünlü marka, iflas koruma başvurusunda bulunduŞirket Haberleri
Şaşırtan yasak kaldırılıyor: Sokakta top oynamak artık suç sayılmayacakŞaşırtan yasak kaldırılıyor: Sokakta top oynamak artık suç sayılmayacakDünya

 