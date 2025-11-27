İspanya'da endişe artıyor: Her 3 vatandaştan 2’si gelecekte savaş bekliyor

İspanya hükümetine bağlı en önemli kamuoyu araştırma kuruluşu olan İspanya Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) tarafından yayımlanan son ankete göre, İspanyolların %66,2’si, ülkenin önümüzdeki yıllarda bir savaşa girme olasılığının bulunduğunu düşünüyor.

İspanya’da savaş kaygısı: Halk üç ülkeyi riskli görüyor

Katılımcılar, olası bir savaş durumunda İspanya’nın en çok Rusya ile karşı karşıya gelebileceğini ifade etti. Bu görüşü dile getirenlerin oranı %57 olurken, Rusya’yı %42,2 ile Fas ve %30,4 ile ABD izledi.

Toplumdaki korku ve belirsizlik algısını ölçen ankette ayrıca, İspanyolların %76,8’i, “en büyük korkularının bir savaş yaşamak olduğunu” belirtti.

Dünya genelindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde ise kötümserliğin ağır bastığı görüldü. Katılımcıların %68’i, olumsuz gelişmelerin olumlu gelişmelere üstün geldiğini düşünürken; yalnızca %27,3 iyimserliğin hakim olduğunu ifade etti.