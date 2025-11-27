  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'da endişe artıyor: Her 3 vatandaştan 2’si gelecekte savaş bekliyor
İspanya’da yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 66,2’sinin ülkenin önümüzdeki yıllarda savaşa sürüklenebileceğine inandığını ortaya koydu.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya hükümetine bağlı en önemli kamuoyu araştırma kuruluşu olan İspanya Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) tarafından yayımlanan son ankete göre, İspanyolların %66,2’si, ülkenin önümüzdeki yıllarda bir savaşa girme olasılığının bulunduğunu düşünüyor.

İspanya’da savaş kaygısı: Halk üç ülkeyi riskli görüyor

Katılımcılar, olası bir savaş durumunda İspanya’nın en çok Rusya ile karşı karşıya gelebileceğini ifade etti. Bu görüşü dile getirenlerin oranı %57 olurken, Rusya’yı %42,2 ile Fas ve %30,4 ile ABD izledi.

Toplumdaki korku ve belirsizlik algısını ölçen ankette ayrıca, İspanyolların %76,8’i, “en büyük korkularının bir savaş yaşamak olduğunu” belirtti.

Dünya genelindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde ise kötümserliğin ağır bastığı görüldü. Katılımcıların %68’i, olumsuz gelişmelerin olumlu gelişmelere üstün geldiğini düşünürken; yalnızca %27,3 iyimserliğin hakim olduğunu ifade etti.

