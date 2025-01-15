İspanya'da grip krizi! Hastaneler dolup taşıyor: Acil serviste bekleme süresi 65 saate kadar çıktı

Sağlık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar yaptıkları açıklamada, İspanya'nın 17 özerk yönetiminin 12'sinde, grip salgını nedeniyle hastanelerin dolduğunu kaydederek, personel ve yatak eksikliğinden yakındı.

"Acil servislerde bekleme süresinin 65 saate kadar çıktı"

İspanyol basını da başta Madrid, Katalonya ve Valensiya bölgelerinde olmak üzere, birçok hastanede yoğunluk sebebiyle hastaların koridorlara konulan yataklarda tedavi gördüğünü, acil servislerde bekleme süresinin 65 saate kadar çıkan vakaların görüldüğünü yazdı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise grip aşısı olanların sayısında önceki yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandığını vurgulayarak, bunun grip vakaları artışındaki önemli etkenlerden biri olduğunu bildirdi.

Solunum yolu rahatsızlıkları ve grip vakalarının, ocak ayı başından bu yana 2-3 kat arttığına işaret eden uzmanlar, önümüzdeki haftalarda grip vakalarının daha da artmasının öngörüldüğü uyarısında bulundu.

Öte yandan bazı hastaneler, Kovid-19 döneminde olduğu gibi maske takma zorunluluğu getirdi.