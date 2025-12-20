İspanya’da iki asrı aşan Noel piyangosu heyecanı

Noel piyangosuna olan ilgileri her geçen yıl daha da artan İspanyollar, Devlet Piyango ve Bahis Kurumunun (LAE) verilerine göre, geçen yıla oranla 3 Euro’luk artışla bu yılki piyango biletleri için ortalama 76 Euro harcadı.

Toplamda 2 milyar 590 milyon Euro’luk ikramiyenin dağıtılacağı Noel piyangosunda büyük ikramiye 4 milyon Euro olurken, diğer ikramiyeler de "1 milyon 250 bin Euro, 500 bin Euro, 2 adet 200 bin Euro, 8 adet 60 bin Euro ve 1794 adet 1000 Euro" şeklinde sıralandı.

Piyangoyu özel kılan detaylar

İspanya'daki Noel piyangosunu, diğer ülkelerdeki piyangolardan ayıran en büyük özellik tanesi 20 Euro olan bir bilete çıkan ikramiyenin sadece 10'da 1'inin verilmesi.

5 haneli toplam 100 bin numaranın (00000'dan 99999'a kadar) satışa çıkarıldığı piyangoda, her numaradan her biri 10'luk toplam 195 seri bulunuyor.

Şimdiye kadar hiçbir örneği bulunmasa da, 39 bin Euro ödeyerek seçtiği bir numaradan tüm serilerdeki biletleri (toplam 1950 bilet) alan bir kişi, büyük ikramiyeyi tutturduğu zaman 780 milyon Euro’ya kadar ulaşan bir servet kazanabiliyor.

Çekilişin geleneksel yapısı

4 saatten fazla süren piyango çekilişi, 22 Aralık'ta Madrid'deki bir tiyatro salonunda, geleneksel olarak sosyo-ekonomik zorlukları olan ailelerden gelen çocukların olduğu San İldefonso Yatılı Okulu'nun öğrencilerince yapılıyor.

İspanya'nın şanslı bayi Dona Manolita, her yıl 3 milyona yakın Noel piyangosu satıyor.

Diğer yandan her ülkede olduğu gibi İspanya'da da şanslı olduğu varsayılan bir piyango bayi bulunuyor.

Şans getirdiğine inanılan Madrid'deki "Dona Manolita" adlı piyango bayi, her yıl yaklaşık 3 milyon adet Noel piyangosu bileti satıyor.

Kent merkezindeki bayiden bilet almak için İspanya'nın çok farklı kentlerinden Madrid'e gelenler olurken, özellikle hafta sonları 4-5 saatlik kuyruklar oluşuyor.

"Yıl içinde hiçbir zaman şans oyunu oynamayan bir kişi bile Noel piyangosu alır"

AA muhabirinin konuştuğu, Dona Monalita'da bilet kuyruğuna giren vatandaşlardan Carlos, "Sadece bir gelenek olduğu için buradan bilet almaya geldim. Şanslıydık fazla beklemedik, bir saat oldu." derken, diğer bir İspanyol vatandaşı Silvia ise "Bu bir hayal. O yüzden burada kuyruğa giriyoruz. Yarım saati biraz geçti ve kuyruğun yarısındayım. Normalde 2 katı fazla kuyruk oluyor. Ben, bu yıl 3 bilet alacağım." ifadesini kullandı.

El Oro de Rayo’nun görüşü

"El Oro de Rayo" adlı Madrid'deki 410 numaralı piyango bayinin işletmecisi Manuel Perdiguero Suarez de "İspanya'daki şans oyunları arasında en büyük geleneğe sahip olanı Noel piyangosudur. Yıl içinde hiçbir zaman şans oyunu oynamayan bir kişi bile Noel piyangosu alır." diye konuştu.

Sektörde 42 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve ekonomi ne kadar iyi giderse o kadar fazla şans oyunu oynandığını gözlemlediğini aktaran Suarez, "Noel piyangosu satın almak ve numara seçmek İspanyollar için bir saplantı gibidir. Doğum günü, evlilik tarihi, hatta bazı durumlarda yakın birinin vefat tarihi İspanyolların en çok aradıkları numaralardır." değerlendirmesinde bulundu.

Piyango tarihçesi

İlk piyango bileti 1448 yılında İtalyanlar tarafından çıkarıldı.

Dünyada ilk piyango bileti 1448 yılında İtalyanlar tarafından çıkarılsa da, Noel veya yılbaşı biletleri olarak adlandırılan yıl sonlarındaki çekilişlerin devlet tarafından organize edilmesi ilk 1520 yılında Fransa'da başlıyor.

İspanya'da ilk 1812 yılında yapılan Noel piyangosu, dağıttığı yüksek ikramiyelerle "dünyanın en ünlü piyangolarından biri" olarak biliniyor.

Vergi uygulamaları

İspanya'daki kurallara göre, şans oyunlarında 40 bin Euro’nun üzerinde ikramiye kazananlar, bunun yüzde 20'sini devlete gelir vergisi ödüyor.