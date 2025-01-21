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İspanya'da limanda patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

İspanya'daki Barselona Limanı'nda asetat tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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İspanya'da limanda patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
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İspanya'daki Barselona Limanı'nda asetat tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asetat taşıyan tank patladı

İspanya'nın Barselona kentindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Barselona Belediyesinden yapılan açıklamada, asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu yangın çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

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