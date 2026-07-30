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İspanya'da orman yangınları sonrası ulusal acil durum sona erdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid ve Avila'daki orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İspanya'da orman yangınları sonrası ulusal acil durum sona erdi
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İspanya'da orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durum sona erdi. El Pais gazetesine göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avila'daki afet yönetim merkezinde açıklama yaptı.

Madrid ve Avila kentlerindeki orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun sona erdiğini açıklayan Sanchez, orman yangınlarına müdahalenin "epey başarılı ve verimli" olduğunu belirtti.

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