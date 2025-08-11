  1. Ekonomim
İspanya'da aşırı sıcakların etkisiyle ülkenin kuzey bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Kuzeydeki Leon, Ourense, Navarra ve Avila bölgelerinde aşırı sıcakların etkisiyle çıkan ve 1,5 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başlanmasıyla dün akşam tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 1500'den fazla kişinin evlerine dönmelerine izin verildi.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma ekipleri, mevcut durumda en zorlu bölgenin, beş noktada yangınların sürdüğü Leon kenti çevresi olduğunu açıkladı.İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor - Resim : 1

Bazı yollar trafiğe kapandı

Askeri Acil Müdahale Ekibinin (UME) de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği Leon'da bazı küçük yerleşim yerlerinde 50 kadar kişinin halen evlerine girişlerine izin verilmediği, bazı yolların trafiğe kapalı tutulduğu belirtildi.

İspanya'da bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 36 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da bu yıl çıkan büyük yangınların (500 hektardan fazla alanı yakan) sayısının 15'e ulaştığı, bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

