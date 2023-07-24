İspanya’da sandıktan siyasi belirsizlik çıktı

İspanya'da dün gerçekleşen genel seçimlerde sağ bloğun beklendiği gibi çoğunluğu elde edememesinin ardından siyasi çıkmaza girildi, iki blok da hükümet kurmak için yetecek çoğunluğu sağlayamadı.

Merkez sağ Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ Vox parlamentoda toplam 169 koltuk elde ederken, iktidarda olan Sosyalistler(PSOE) ve aşırı sol Sumar 153 koltuk elde edebildi. Çoğunluğu elde edebilmek 176 koltuk gerekiyor.

Hükümet kurma yetkisi Halk Partisi'nde

Hükümeti kurmak için ilk olarak, parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan Halk Partisi'ne (PP) yetki verilecek. Ancak partinin aşırı sağ Vox partisi ile kurduğu ittifak başka bir fraksiyondan destek almasını zorlaştırabilir.

Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalistler daha fazla seçeneğe sahip ancak ayrılıkçı Katalan partilerden yerine getirilemeyecek taleplerde bulunması muhtemel. Bu talepler kapsamında partiler Katalonya için bağımsızlık referandumu konusunda ısrar edebilir.

Bu talebin ise Katalonya'nın İspanya'dan son ayrılma girişiminde bulunduğu 2017 yılında görülen siyasi kaosa benzer bir duruma neden olabileceği düşünülüyor.

Sanchez, sol kanattan ayrılıkçı parti Esquerra Republicana de Catalunya'yı (ERC) 2019'da azınlık hükümeti kurmak için yaptığı gibi yeniden ikna edebilir. Ancak muhtemelen, daha katı bir duruşa sahip olan Junts'un da desteğine ihtiyaç duyacak. Junts dört yıldır Sanchez'i desteklemedi.