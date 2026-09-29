İspanya’da tüketici harcamalarında düşüş: Perakende satışlar yüzde 0,4 azaldı

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İspanya’nın perakende sektöründe ağustos ayında gerileme kaydedildi. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Ağustos verisi, temmuz ayında kaydedilen revize edilmiş yüzde 0,4’lük düşüşle aynı seviyede gerçekleşti.

Temmuz verisi aşağı yönlü revize edildi

İspanya’nın temmuz ayı perakende satış verisinde de değişikliğe gidildi. Daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan yıllık düşüş, son verilerle birlikte yüzde 0,4 olarak güncellendi.

Ulusal İstatistik Enstitüsü, hem temmuz hem de ağustos ayına ilişkin güncellenmiş rakamları son raporunda yayımladı.

Veriler enflasyonun etkisini içermiyor

Açıklanan rakamların takvim etkisinden arındırılmış olduğu belirtildi. Söz konusu veriler, enflasyonun perakende satışlar üzerindeki etkisini içermiyor. Böylece ağustos ayında satışlarda görülen yıllık bazdaki yüzde 0,4'lük değişim, enflasyondan arındırılmış bir gösterge niteliği taşımıyor.