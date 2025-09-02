İspanya’da yangın protestoları: Aktivistler Sagrada Familia'ya boya fırlattı

Futuro Vegetal adlı gruptan aktivistler, bu yaz İspanya'nın büyük bir bölümünü harap eden ciddi yangınlar sırasında politikacıların yönetimini protesto etmek amacıyla Barselona'daki Sagrada Familia'nın cephesine kırmızı ve siyah boyalı toz attı.

Sagrada Familia en ünlü tarihi mekanlarından biri

Futuro Vegetal örgütünün iki aktivisti, İspanya'nın en ünlü anıtlarından biri olan Barselona'daki Sagrada Familia'nın cephesine kırmızı ve siyah toz boya attı. Aktivist grup, bu yaz İspanya'da binlerce hektarlık araziyi tahrip eden yangınların yönetimini karşı protesto ediyor. Protestocular tutuklandı ve 600 euro para cezası ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Aktivistler yangınlarda hükümeti önlem almamakla suçluyor

Futuro Vegetal, eylemlerinin “bu yaz ülkeyi kasıp kavuran yangınlarda farklı hükümetlerin suç ortaklığını” kınamayı amaçladığını açıkladı ve ciddi yangınlar sırasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklara atıfta bulundu.

Örgüt, “iklim krizinin ülkeyi ve Avrupa'nın büyük bir bölümünü tahrip eden yangınlar üzerindeki etkilerine karşı hükümetin önlem almamasını” eleştirdi.

Derneğin sözcüsü Luna Lagos, “politikacılar, bankacılar ve çokuluslu şirketlerin CEO'ları kârlarını katlamak için hayatlarımızı riske atmaya devam ediyor,” diye yakındı. Ayrıca, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 70'inden dolaylı olarak endüstriyel hayvancılığın sorumlu olduğunu belirtti.

“Vergilerimizle ekolojik yıkıma yol açan endüstrileri sübvanse ediliyor”

Futuro Vegetal, “Hükümetler, evlerini kaybeden insanları korumak yerine, kamu parasıyla hayvancılık çiftliklerini sulamaya öncelik veriyor,” dedi. “Vergilerimizle ekolojik yıkıma yol açan endüstrileri sübvanse ederken, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları gibi temel işçileri güvencesizliğe mahkum ediyorlar,” ifadesine yer verdi.