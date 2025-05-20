İspanya'da yeni kriz: Elektrik kesintilerinin ardından bu kez de mobil şebekeler çöktü

İspanya'da, bilinmeyen bir sebep ile telekomünikasyon şebekesinin çöktüğü bildirildi.

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük mobil şirketlerin, telekomünikasyon şebekesinin çökmesinden etkilendiği ifade edildi. Kesintinin hem internet hem de telefon hizmetlerini etkilediği söyleniyor.

Vodafone'nun İspanya'da 13,5 milyondan fazla mobil müşteriye hizmet verdiği biliniyor.

Kriz nasıl başladı?

Kriz, İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefónica’nın sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği bir ağ güncellemesinin başarısız olmasıyla başladı.

Güncelleme, rutin bir bakım işlemi olarak planlanmıştı ancak beklenmedik bir şekilde sistem genelinde bir çöküşe yol açtı.

En ciddi sonuçlardan biri, 112 acil yardım hattının en az dört özerk bölgede işlevsiz hale gelmesi oldu.

Örneğin, Bask Bölgesi’nde yerel yönetim, acil durum çağrılarının 900 112 088 numarasına yönlendirilmesi gerektiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yetkililer, sorunun sabaha karşı 04:00’ten itibaren başladığını ve birçok vatandaşın acil durumlarda iletişim kuramadığını belirtti. Bu durum, ambulans hizmetlerinin aksamasına ve halk arasında paniğe yol açtı.

Ülke genelinde iletişim ağlarının çökmesi, lojistikten perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi.

Telefónica: Sorunu çözmek için çalışıyoruz

Telefónica, krizle ilgili ilk resmi açıklamasını ABC gazetesine yaptı. Şirket sözcüsü, sorunun bir ağ güncellemesi sırasında ortaya çıktığını doğruladı ve mühendislerin sorunu çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Acil yardım hatlarının bazı bölgelerde yeniden devreye girmeye başladığı ifade edilse de, tam bir çözüm için henüz net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.

Şirket, müşterilerden gelen yoğun tepkiler karşısında özür dilerken, sorunun en kısa sürede çözüleceğine dair taahhütte bulundu.

Büyük elektrik kesintisi: İspanya OHAL ilan etmişti

İspanya ve Portekiz yaklaşık bir ay önce geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Kesinti, Portekiz ve İspanya genelindeki yollarda önemli aksamalara yol açtı. Havaalanları, metro istasyonları, trenler, benzin istasyonları çalışamaz hale geldi. Her iki ülkede de neredeyse hayat durdu. İspanya’ya elektrik büyük ölçüde Fransa’dan geliyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı yaşanan elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL ne anlama geliyor?

İspanya’nın 17 bölgesinin, kendi bölgelerindeki yerel sorunların birçoğuyla ilgilenen, doğrudan seçilmiş yetkilileri var.

Ancak büyük çaplı bir elektrik kesintisi gibi büyük olaylar yaşandığında ve ülkenin geniş kesimlerini etkilediğinde, bölgeler OHAL ilan edilmesi talebinde bulunarak ulusal hükümetten daha fazla yardım alabiliyor.

Örneğin Madrid, Endülüs ve Ekstremadura bölgeleri, ülke elektrik kesintisinin etkileriyle boğuşurken, merkezi İspanya hükümetinden kamu düzenini ve diğer işlevleri devralmasını istemişti.

İspanyol yasalarına göre, bir olay ülkedeki birden fazla özerk bölgeyi etkilediğinde, bu bölgelerde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunda veya ulusal liderlik gerektiğinde OHAL ilan edilebiliyor.

Kesinti 20 saatten sonra yavaş yavaş giderildi

Portekiz ve İspanya’da 20 saatten fazla süren elektrik kesintisi 28 Nisan'da büyük ölçüde giderildi. Red Electrica şirketi İspanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16’sının karşılandığını bildirdi. Portekiz’de ise 6,2 milyon kişiye yeniden elektrik hizmeti verilmeye başlandı.