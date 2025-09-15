İspanya'dan 53 bin turistik daireyi kalıcı konuta dönüştürme kararı

Aşırı turizmle mücadele eden İspanya'da Konut Bakanlığı, Airbnb ve Booking.com gibi turistik konaklama platformlarından, bu konutların ilanlarını kaldırmalarını talep etti.

İspanya hükümeti, 53 bin civarında turistik daireyi 'Turistik ve Mevsimlik Kiralıklar Sicili’nden çıkararak kalıcı kiralık konutlara dönüştüreceğini açıkladı.

Kararı, Başbakan Pedro Sanchez pazar günü Malaga’da düzenlenen bir etkinlikte duyurdu: “Buradaki evlerin çoğunun turistik kiralama amacıyla kullanıldığını, binlerce usulsüzlükle birlikte tespit ettik. Şimdi bunlardan 53 binini ülkemizdeki gençler ve aileler için kalıcı kiralık konutlara dönüştüreceğiz."

Euronews'in haberine göre Konut Bakanlığı, Airbnb ve Booking.com gibi turistik konaklama platformlarından, bu konutların ilanlarını kaldırmalarını talep etti.

Airbnb tarafından pazar günü yapılan açıklamada, “Bu, İspanya’daki Airbnb için yeni bir sayfa; işbirliği, kalite ve sürdürülebilir büyümenin herkesin yararına olduğu uzun vadeli bir vizyonla tanımlanıyor,” ifadeleri yer aldı.

En çok daire Endülüs’te kaldırıldı

Turistik daire kayıtlarının en çok iptal edildiği bölge Endülüs oldu. Burada 16 bin 740 konut kayıttan çıkarıldı. Onu Kanarya Adaları (8 bin 698), Katalonya (7 bin 729), Valencia Özerk Bölgesi (7 bin 499), Galiçya (2 bin 640), Balear Adaları (2 bin 373), Madrid (bin 531) ve Murcia (bin 402) izledi.

Konut Bakanlığı, Madrid Özerk Bölgesi’nde özel bir duruma dikkat çekti: başvuruların yüzde 83’ü geçici kiralamalar için yapılmışken, yalnızca yüzde 17’si turistik kiralama olarak kaydedilmişti.

Kentler bazında ise iptal edilen kayıtların en yoğun olduğu yerler sırasıyla Sevilla (2 bin 289), Marbella (bin 802), Barcelona (bin 564), Malaga (bin 471), Madrid (bin 257) ve Benalmadena (926) oldu.

Şirket, kısa süre önce konutların büyük çoğunluğunun artık resmi kayıt numarası taşıdığını ve gerekliliklere uyduğunu bildirdi. Ancak Konut Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında, kayıttan çıkarılan ulusal kayıtların yüzde 10’undan azının hala aktif ilanlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şirket, bu ilanların derhal silineceğini açıkladı.



